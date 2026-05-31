Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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31.05.2026 13:39:20
Malta votes in snap parliamentary election
Voting is underway in Malta's parliamentary election. Opinion polls show Prime Minister Robert Abela on course for reelection in the shadow of the Middle East crisis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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