Markel Aktie
WKN: 885036 / ISIN: US5705351048
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29.07.2026 23:33:55
Markel Group Inc. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Markel Group Inc. (MKL) released earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $1.168 billion, or $92.76 per share. This compares with $631.039 million, or $49.67 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.1% to $4.018 billion from $4.022 billion last year.
Markel Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.168 Bln. vs. $631.039 Mln. last year. -EPS: $92.76 vs. $49.67 last year. -Revenue: $4.018 Bln vs. $4.022 Bln last year.
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