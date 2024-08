MARKT USA/Wall Street nach Rally behauptet erwartet

Nach den kräftigen Kursgewinnen am Vortag dürfte die Wall Street am Freitag behauptet in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 tritt vorbörslich auf der Stelle.

Unerwartet starke Einzelhandelsdaten für Juli hatten am Donnerstag für eine Rally an den US-Börsen gesorgt. Die am Markt zuletzt aufgekommenen Sorgen vor einem Abgleiten der US-Wirtschaft in eine Rezession erhielten damit einen deutlichen Dämpfer. Derweil haben die im Wochenverlauf veröffentlichten Inflationsdaten gezeigt, dass der Preisdruck weiter nachgelassen hat.

Nach den Daten wird am Markt eine Zinssenkung der US-Notenbank im September weiter fest erwartet, jedoch nun nur mit einen kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten und nicht mehr einen großen um 50 Basispunkte.

Konjunkturseitig werden noch vor Handelsbeginn Daten zu den Baubeginnen bzw. Baugenehmigungen für Juli veröffentlicht. Daneben steht noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan in erster Lesung für August auf der Agenda.

Applied Materials hat im dritten Geschäftsquartal angesichts der enormen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) einen höheren Umsatz und Gewinn erzielt. Das Halbleiterausrüstungsunternehmen hat einen Nettogewinn von 1,71 (Vj: 1,56) Milliarden US-Dollar bzw. 2,05 (1,85) US-Dollar je Aktie vermeldet. Die Aktie gibt vorbörslich dennoch um 2,8 Prozent nach. Hier dürften Gewinnmitnahmen wohl eine Rolle spielen.

