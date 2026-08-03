Marriott Aktie

Marriott für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

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03.08.2026 16:58:15

Marriott Slips 6% After Reporting Q2 Results

(RTTNews) - Shares of Marriott International, Inc. (MAR) slipped 6% after the hotel operator reported second-quarter results.

The stock is currently trading at $351.96, down $20.87 or 5.60%, on the Nasdaq. It opened at $359.43 after closing the previous session at $372.83. The stock has traded between $255.27 and $410.98 over the past 52 weeks.

Marriott reported second-quarter net income of $766 million, or $2.90 per share, compared with $763 million, or $2.78 per share, a year earlier. Adjusted net income increased to $844 million, or $3.19 per share, from $728 million, or $2.65 per share.

Worldwide RevPAR rose 3.4%, driven by 5.0% growth in the U.S. and Canada, while revenue increased 5% to $7.07 billion.

The company raised its full-year 2026 worldwide RevPAR growth forecast to 3.0%-3.5% and continues to expect year-end net room growth at the low end of 4.5%-5.0%. It also projects full-year adjusted earnings per share of $11.64-$11.81.

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