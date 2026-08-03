Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|
03.08.2026 16:58:15
Marriott Slips 6% After Reporting Q2 Results
(RTTNews) - Shares of Marriott International, Inc. (MAR) slipped 6% after the hotel operator reported second-quarter results.
The stock is currently trading at $351.96, down $20.87 or 5.60%, on the Nasdaq. It opened at $359.43 after closing the previous session at $372.83. The stock has traded between $255.27 and $410.98 over the past 52 weeks.
Marriott reported second-quarter net income of $766 million, or $2.90 per share, compared with $763 million, or $2.78 per share, a year earlier. Adjusted net income increased to $844 million, or $3.19 per share, from $728 million, or $2.65 per share.
Worldwide RevPAR rose 3.4%, driven by 5.0% growth in the U.S. and Canada, while revenue increased 5% to $7.07 billion.
The company raised its full-year 2026 worldwide RevPAR growth forecast to 3.0%-3.5% and continues to expect year-end net room growth at the low end of 4.5%-5.0%. It also projects full-year adjusted earnings per share of $11.64-$11.81.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marriott Inc.
|
16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
02.08.26
|Ausblick: Marriott zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marriott von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marriott-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Marriott legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.07.26
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.07.26
|S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)