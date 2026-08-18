Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|
18.08.2026 12:28:34
Marvell vs. Amphenol: Which Offers More Upside in Interconnects
Marvell (NASDAQ: MRVL) and Amphenol (NYSE: APH) are attacking one of AI's toughest scaling problems: moving enormous amounts of data between increasingly powerful chips. As bandwidth demands rise, the infrastructure surrounding the processor could become more valuable, creating an intriguing opportunity that many investors may still be overlooking.Stock prices used were the market prices of Aug. 17, 2026. The video was published on Aug. 17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amphenol Corp.
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Titel Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Amphenol veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|dailyAktien: Amphenol – Aufwärtstrend klar intakt (NewsTool)
|
24.07.26
|dailyAktien: Amphenol – Aufwärtstrend klar intakt (NewsTool)
|
22.07.26
|S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Amphenol Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amphenol Corp.
|137,60
|-7,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.