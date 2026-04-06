Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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06.04.2026 15:30:00

Massive News: Microsoft Just Shifted Into Overdrive

Microsoft (NASDAQ: MSFT) is spending aggressively to control AI models, chips, and infrastructure, but that same strategy may also be creating a sovereign AI trap investors aren't fully pricing in. The upside could be huge if the market is missing what Microsoft is really building.Stock prices used were the market prices of March 28, 2026. The video was published on April 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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