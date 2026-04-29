Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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30.04.2026 00:38:04
Mattel (MAT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, April 29, 2026 at 5 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Mattel Inc.
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14.04.26
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11.02.26
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