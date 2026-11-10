MaxCyte Aktie
WKN DE: A2AGVE / ISIN: US57777K1060
|
10.11.2026 12:10:57
MaxCyte, Inc. Q3 Loss Declines
(RTTNews) - MaxCyte, Inc. (MXCT) released Loss for third quarter of -$4.76 million
The company's earnings came in at -$4.76 million, or -$0.05 per share. This compares with -$12.42 million, or -$0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 48.6% to $10.15 million from $6.83 million last year.
MaxCyte, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.76 Mln. vs. -$12.42 Mln. last year. -EPS: -$0.05 vs. -$0.12 last year. -Revenue: $10.15 Mln vs. $6.83 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 34.5 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MaxCyte Inc
|
09.11.26
|Ausblick: MaxCyte zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: MaxCyte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: MaxCyte präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: MaxCyte informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: MaxCyte stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu MaxCyte Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MaxCyte Inc
|1,18
|3,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.