Mayr-Melnhof-Aktie höher: Mayr-Melnhof Karton baut Stellen in Polen ab

Die börsennotierte Mayr-Melnhof Karton steht vor einem Personalabbau in Polen.

Betroffen ist das Karton- und Papierwerk Kwidzyn, in dessen Modernisierung 660 Mio. Euro fließen hätten sollen. Aufgrund einer reduzierten Nachfrage sowie nicht-wettbewerbsfähigen Holzpreisen bei den polnischen Staatsforsten werde man die dort geplanten Investitionen reduzieren, teilte Mayr-Melnhof am Montag einer Aussendung mit. Etwa 110 Jobs wackeln.

Gedacht war das Geld für die Senkung von Energiekosten und CO2-Fußabdruck, außerdem sollte in eine zweite Zellstofflinie sowie die Umstellung von Kopierpapier auf Sack-Kraftpapier investiert werden. Die Investitionen bei MM Kwidzyn sollen sich künftig darauf konzentrieren, ihren Anteil an erneuerbaren Energien weiter zu erhöhen, hieß es in der Aussendung. Sack-Kraftpapier werden man nicht produzieren. Um welche Summe die Investitionen reduziert werden, kommunizierte das Unternehmen nicht.

Folgen könnte das verringerte Engagement für die Mitarbeitenden haben: So seien mit den Belegschaftsvertretern Gespräche über eine mögliche Schließung der "kleinen Papiermaschine (PM 3)" für Verpackungskraftpapiere - einem Teilbereich des Werks - sowie hinsichtlich einer Restrukturierung aufgenommen worden. Das könnte den Angaben zufolge zu einem Personalabbau von rund 110 Beschäftigten führen.

Die Mayr-Melnhof-Aktie notierte in Wien letztlich 1,72 Prozent fester bei 118 Euro.

tpo/kan

APA