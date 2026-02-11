McGraw Hill Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41CV9 / ISIN: US5809071039
|
11.02.2026 23:25:26
McGraw Hill Q3 Loss Widens
(RTTNews) - McGraw Hill, Inc. (MH) on Wednesday reported third-quarter net loss of $20.2 million or $0.11 per share, compared to $52.9 million or $0.32 per share last year.
Revenues for the quarter were $434.2 million, up from $416.5 million last year.
Looking forward to the full year 2026, the company now expects revenue of $2.067 to $2.087 billion, up from prior estimate of $2.031 to $2.061 billion.
McGraw Hill Incorporation Registered Shs
|13,67
|-4,47%
