Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index-Bewegung 29.09.2026 12:27:16

MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der MDAX gewinnt am Dienstag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent auf 31 033,50 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 346,557 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,201 Prozent auf 30 957,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30 895,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 862,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 037,86 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, notierte der MDAX bei 33 029,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der MDAX auf 31 483,64 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 117,57 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,174 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5,98 Prozent auf 76,15 EUR), AIXTRON SE (+ 4,55 Prozent auf 36,52 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,22 Prozent auf 70,40 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,99 Prozent auf 90,00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,04 Prozent auf 149,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil thyssenkrupp (-3,92 Prozent auf 14,59 EUR), RENK (-3,36 Prozent auf 38,29 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 33,88 EUR), Nordex (-1,08 Prozent auf 38,50 EUR) und United Internet (-1,03 Prozent auf 25,08 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 986 956 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,893 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,71 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 37,16 5,93% AIXTRON SE
Elmos Semiconductor 152,00 4,97% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,08 -1,45% freenet AG
IONOS 33,76 -1,23% IONOS
Nordex AG 38,90 -0,21% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,43 0,83% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,43 2,27% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 38,02 -4,74% RENK
Siltronic AG 77,65 7,10% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 71,55 5,30% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,86 -3,10% thyssenkrupp AG
United Internet AG 25,06 -1,57% United Internet AG
WACKER CHEMIE AG 89,80 3,76% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 092,46 0,64%

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