Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Bewegung
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29.09.2026 12:27:16
MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen
Um 12:10 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent auf 31 033,50 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 346,557 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,201 Prozent auf 30 957,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30 895,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 862,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 037,86 Zählern.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, notierte der MDAX bei 33 029,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der MDAX auf 31 483,64 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 117,57 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,174 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5,98 Prozent auf 76,15 EUR), AIXTRON SE (+ 4,55 Prozent auf 36,52 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,22 Prozent auf 70,40 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,99 Prozent auf 90,00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,04 Prozent auf 149,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil thyssenkrupp (-3,92 Prozent auf 14,59 EUR), RENK (-3,36 Prozent auf 38,29 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 33,88 EUR), Nordex (-1,08 Prozent auf 38,50 EUR) und United Internet (-1,03 Prozent auf 25,08 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 986 956 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,893 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,71 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|21.08.26
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|23.09.26
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|21.08.26
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|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
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|23.09.26
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|20.08.26
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
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|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
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|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|37,16
|5,93%
|Elmos Semiconductor
|152,00
|4,97%
|freenet AG
|23,08
|-1,45%
|IONOS
|33,76
|-1,23%
|Nordex AG
|38,90
|-0,21%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,43
|0,83%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,43
|2,27%
|RENK
|38,02
|-4,74%
|Siltronic AG
|77,65
|7,10%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|71,55
|5,30%
|thyssenkrupp AG
|14,86
|-3,10%
|United Internet AG
|25,06
|-1,57%
|WACKER CHEMIE AG
|89,80
|3,76%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 092,46
|0,64%