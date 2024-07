MDAX aktuell: MDAX notiert letztendlich im Minus

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent leichter bei 25 222,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 252,657 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,018 Prozent auf 25 541,48 Punkte an der Kurstafel, nach 25 545,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 543,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 183,18 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 861,07 Punkten gehandelt. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, bei 26 992,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 015,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,02 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 942,65 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit LEG Immobilien (+ 1,51 Prozent auf 77,96 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,46 Prozent auf 138,70 EUR), TAG Immobilien (+ 1,45 Prozent auf 14,00 EUR), Ströer SE (+ 0,40 Prozent auf 62,75 EUR) und Scout24 (+ 0,35 Prozent auf 71,65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HelloFresh (-7,97 Prozent auf 5,66 EUR), EVOTEC SE (-4,58 Prozent auf 9,39 EUR), AIXTRON SE (-4,56 Prozent auf 20,52 EUR), KION GROUP (-3,09 Prozent auf 38,28 EUR) und Nemetschek SE (-2,88 Prozent auf 91,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 862 232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 18,321 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,29 zu Buche schlagen. Mit 16,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

