MDAX aktuell: MDAX verliert zum Handelsende

Am Donnerstagabend zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der MDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent auf 24 129,79 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 235,370 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,361 Prozent tiefer bei 24 145,93 Punkten, nach 24 233,38 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24 155,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 812,82 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,710 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 545,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, wies der MDAX 26 695,33 Punkte auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 08.08.2023, mit 27 911,39 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 10,09 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 2,73 Prozent auf 21,09 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,33 Prozent auf 70,35 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,38) Prozent auf 62,50 EUR), Stabilus SE (+ 1,32 Prozent auf 42,30 EUR) und Gerresheimer (+ 1,24 Prozent auf 98,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen PUMA SE (-3,73 Prozent auf 35,58 EUR), United Internet (-3,23 Prozent auf 16,80 EUR), EVOTEC SE (-3,21 Prozent auf 5,27 EUR), Scout24 (-3,20 Prozent auf 69,50 EUR) und Nordex (-2,27 Prozent auf 13,32 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 786 472 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,385 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie hat mit 4,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at