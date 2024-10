MDAX-Handel aktuell: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der MDAX verliert am Nachmittag an Boden.

Um 15:42 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent auf 27 049,41 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 268,471 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,054 Prozent tiefer bei 27 138,08 Punkten in den Handel, nach 27 152,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 926,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27 167,47 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 843,27 Punkte. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2024, den Stand von 25 418,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 24 065,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 0,786 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TRATON (+ 2,63 Prozent auf 31,20 EUR), HENSOLDT (+ 2,45 Prozent auf 31,76 EUR), Nordex (+ 1,79 Prozent auf 13,63 EUR), Lufthansa (+ 1,41 Prozent auf 6,78 EUR) und Delivery Hero (+ 1,33 Prozent auf 39,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Bechtle (-6,13 Prozent auf 34,00 EUR), thyssenkrupp (-3,25 Prozent auf 3,30 EUR), Befesa (-2,96 Prozent auf 22,94 EUR), Ströer SE (-2,64 Prozent auf 55,30 EUR) und Talanx (-2,47 Prozent auf 73,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 764 911 Aktien gehandelt. Mit 19,742 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX verzeichnet die thyssenkrupp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,96 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at