MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Freitag legte der MDAX via XETRA schlussendlich um 1,57 Prozent auf 27 218,14 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 259,366 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,015 Prozent fester bei 26 801,15 Punkten, nach 26 797,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 801,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 222,35 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 5,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, lag der MDAX bei 25 281,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, wurde der MDAX mit 25 373,89 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, wies der MDAX einen Stand von 25 628,75 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell WACKER CHEMIE (+ 8,47 Prozent auf 88,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 7,51 Prozent auf 70,85 EUR), KION GROUP (+ 5,66 Prozent auf 36,94 EUR), HUGO BOSS (+ 5,45 Prozent auf 42,15 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,34 Prozent auf 136,00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen United Internet (-3,14 Prozent auf 18,53 EUR), GEA (-1,12 Prozent auf 44,30 EUR), Aurubis (-1,06 Prozent auf 65,30 EUR), AIXTRON SE (-0,71 Prozent auf 16,00 EUR) und Hypoport SE (-0,53 Prozent auf 299,00 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 6 644 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,264 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

