MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zu

Am Montag erhöht sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 26 599,80 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 244,742 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 26 492,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 492,49 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 745,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 492,62 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 136,98 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2023, einen Stand von 27 852,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, betrug der MDAX-Kurs 26 183,85 Punkte.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 4,41 Prozent nach oben. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 626,97 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,50 Prozent auf 5,92 EUR), HelloFresh (+ 3,23 Prozent auf 14,71 EUR), Delivery Hero (+ 2,66 Prozent auf 30,26 EUR), SMA Solar (+ 2,17 Prozent auf 58,90 EUR) und Fraport (+ 1,97 Prozent auf 54,90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HOCHTIEF (-1,95 Prozent auf 100,80 EUR), freenet (-1,83 Prozent auf 25,72 EUR), Aurubis (-1,74 Prozent auf 76,88 EUR), United Internet (-1,53 Prozent auf 20,56 EUR) und Bechtle (-1,01 Prozent auf 42,99 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 388 743 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,392 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

2023 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at