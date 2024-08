MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu

So performte der MDAX am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Der MDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsschluss 0,64 Prozent auf 24 970,29 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 244,681 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,030 Prozent stärker bei 24 819,58 Punkten in den Handel, nach 24 812,18 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 24 814,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 019,46 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, lag der MDAX bei 25 343,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 27 441,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 153,23 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,96 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 4,21 Prozent auf 2,13 EUR), thyssenkrupp (+ 3,64 Prozent auf 3,25 EUR), LANXESS (+ 2,43 Prozent auf 24,45 EUR), HUGO BOSS (+ 2,25 Prozent auf 39,00 EUR) und Knorr-Bremse (+ 2,09 Prozent auf 73,40 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HENSOLDT (-4,64 Prozent auf 34,56 EUR), K+S (-2,40 Prozent auf 10,98 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,02 Prozent auf 136,00 EUR), HelloFresh (-1,80 Prozent auf 7,21 EUR) und JENOPTIK (-1,61 Prozent auf 28,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 818 527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 19,483 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

