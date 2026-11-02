MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus

Am Montag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,86 Prozent höher bei 30 735,00 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 342,546 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 30 487,72 Punkte an der Kurstafel, nach 30 472,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30 785,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 471,04 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 30 450,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der MDAX mit 31 980,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 751,62 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 0,790 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 5,97 Prozent auf 34,27 EUR), TUI (+ 5,05 Prozent auf 7,32 EUR), Salzgitter (+ 4,50 Prozent auf 49,22 EUR), Lufthansa (+ 3,76 Prozent auf 7,44 EUR) und Fraport (+ 3,29 Prozent auf 65,85 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil FUCHS SE VZ (-2,26 Prozent auf 43,28 EUR), HELLA GmbH (-1,72 Prozent auf 68,40 EUR), Evonik (-1,14 Prozent auf 20,80 EUR), K+S (-0,84 Prozent auf 12,93 EUR) und HENSOLDT (-0,77 Prozent auf 84,96 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 528 224 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,665 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at