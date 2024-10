MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Gewinne

Am Donnerstag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,36 Prozent stärker bei 27 153,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 264,856 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,190 Prozent auf 27 107,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27 055,77 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 215,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27 032,83 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,21 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 25 781,19 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, bei 25 531,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, lag der MDAX noch bei 24 976,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,18 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Gerresheimer (+ 3,26 Prozent auf 85,45 EUR), HENSOLDT (+ 2,34 Prozent auf 29,80 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2,27 Prozent auf 43,18 EUR), Aurubis (+ 2,16 Prozent auf 66,35 EUR) und Lufthansa (+ 1,79 Prozent auf 6,82 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil JENOPTIK (-5,20 Prozent auf 24,08 EUR), Hypoport SE (-2,73 Prozent auf 285,20 EUR), SCHOTT Pharma (-1,74 Prozent auf 30,54 EUR), Nemetschek SE (-1,67 Prozent auf 100,20 EUR) und Aroundtown SA (-1,19 Prozent auf 3,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 167 567 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 20,000 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX präsentiert die thyssenkrupp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

