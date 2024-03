MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX am Dienstagnachmittag

Aktuell halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,13 Prozent fester bei 26 022,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 250,606 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,377 Prozent schwächer bei 25 889,32 Punkten, nach 25 987,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 847,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 086,86 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.02.2024, stand der MDAX noch bei 25 588,30 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 05.12.2023, mit 26 491,45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Stand von 28 918,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,04 Prozent abwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 9,34 Prozent auf 37,70 EUR), Ströer SE (+ 4,96 Prozent auf 55,00 EUR), ENCAVIS (+ 3,22 Prozent auf 11,37 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,18 Prozent auf 133,10 EUR) und HENSOLDT (+ 1,58 Prozent auf 34,72 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-3,76 Prozent auf 55,05 EUR), RATIONAL (-3,17 Prozent auf 734,00 EUR), Vitesco Technologies (-2,96 Prozent auf 72,00 EUR), WACKER CHEMIE (-2,61 Prozent auf 100,65 EUR) und thyssenkrupp (-2,41 Prozent auf 4,54 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 896 866 Aktien gehandelt. Mit 16,901 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,79 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at