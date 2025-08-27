RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
27.08.2025 09:16:31
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Buy" belassen. Der Großküchenausrüster sei eines der qualitativ besten Unternehmen unter seiner Bewertung, schrieb Simon Keller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die aktuelle Bewertung biete eine gute Einstiegschance./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
