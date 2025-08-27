RATIONAL Aktie

650,50EUR
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

27.08.2025 09:16:31

RATIONAL Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Buy" belassen. Der Großküchenausrüster sei eines der qualitativ besten Unternehmen unter seiner Bewertung, schrieb Simon Keller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die aktuelle Bewertung biete eine gute Einstiegschance./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:40 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
750,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
648,50 € 		Abst. Kursziel*:
15,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
650,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
Analyst Name::
Simon Keller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

