RATIONAL Aktie
|623,00EUR
|-12,50EUR
|-1,97%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Underperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
635,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,51%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
623,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,69%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten
|
28.08.25
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.08.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
|
26.08.25