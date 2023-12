MDAX-Papier Dürr-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dürr-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Dürr-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Dürr-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32,96 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 303,398 Dürr-Anteilen. Die gehaltenen Dürr-Papiere wären am 06.12.2023 6 146,84 EUR wert, da der Schlussstand 20,26 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,53 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Dürr eine Börsenbewertung in Höhe von 1,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at