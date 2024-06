MDAX-Papier Evonik-Aktie: Dieser Dividende blicken Evonik-Aktionäre entgegen

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Titel Evonik am 04.06.2024 eine Dividende in Höhe von 1,17 EUR beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 545,00 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Gesamtausschüttung damit weder angehoben noch gesenkt.

Evonik-Stockdividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte der Evonik-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 19,73 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Evonik wird der Evonik-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Evonik-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die Evonik-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 6,32 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,52 Prozent.

Evonik-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren verringerte sich Evonik-Aktienkurs via XETRA um 31,89 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 26,64 Prozent mehr zugenommen als der Evonik-Kurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (BASF, Symrise, LANXESS) zeigt sich Evonik im Jahr 2023 im Nachteil. Auch in puncto Dividendenrendite kann die Dividenden-Aktie nicht so gut abschneiden wie die Konkurrenz. Der führende Dividenden-Titel in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 EUR und einer Dividendenrendite von 3,40 Prozent.

Evonik- Dividendenschätzung

Für 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,17 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 5,94 Prozent fallen.

Evonik-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens Evonik beträgt aktuell 9,292 Mrd. EUR. Evonik besitzt aktuell ein KGV von 0,00. 2023 setzte Evonik 15,267 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von -1,00 EUR.

Redaktion finanzen.at