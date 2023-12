MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ProSiebenSat1 Media SE von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ProSiebenSat1 Media SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,89 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 112,511 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.11.2023 auf 5,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 650,09 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,99 Prozent.

Am Markt war ProSiebenSat1 Media SE jüngst 1,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at