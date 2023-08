MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Ströer SE-Investment eingebracht

Bei einem frühen Ströer SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 24.08.2018 wurde das Ströer SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,30 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Ströer SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,284 Ströer SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.08.2023 gerechnet (42,86 EUR), wäre das Investment nun 869,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,06 Prozent.

Der Ströer SE-Wert an der Börse wurde auf 2,45 Mrd. Euro beziffert. Die Ströer SE-Aktie wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Ströer SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 20,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at