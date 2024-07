MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Evonik-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Evonik-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Evonik-Papier an diesem Tag 18,17 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 550,509 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2024 gerechnet (19,07 EUR), wäre die Investition nun 10 498,21 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,98 Prozent erhöht.

Alle Evonik-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,68 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Evonik-Aktie lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at