MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der LEG Immobilien-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die LEG Immobilien-Anteile bei 108,77 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,193 LEG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 729,95 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 26.03.2024 auf 79,40 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 27,00 Prozent.

Am Markt war LEG Immobilien jüngst 5,83 Mrd. Euro wert. Das LEG Immobilien-IPO fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at