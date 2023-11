MDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ProSiebenSat1 Media SE von vor einem Jahr bedeutet

Am 03.11.2022 wurde das ProSiebenSat1 Media SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,07 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,136 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ProSiebenSat1 Media SE-Anteile wären am 02.11.2023 76,73 EUR wert, da der Schlussstand 5,43 EUR betrug. Die Abnahme von 100 EUR zu 76,73 EUR entspricht einer negativen Performance von 23,27 Prozent.

Alle ProSiebenSat1 Media SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at