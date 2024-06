MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Scout24-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 59,32 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,686 Scout24-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,57 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 17.06.2024 auf 69,15 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 16,57 Prozent.

Scout24 wurde am Markt mit 5,18 Mrd. Euro bewertet. Am 01.10.2015 wurden Scout24-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Scout24-Anteils belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

