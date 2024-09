MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TRATON eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die TRATON-Aktie an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 273,50 SEK. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,656 TRATON-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 168,19 SEK, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 16.09.2024 auf 319,50 SEK belief. Aus 1 000 SEK wurden somit 1 168,19 SEK, was einer positiven Performance von 16,82 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von TRATON belief sich zuletzt auf 160,01 Mrd. SEK. Das Börsendebüt der TRATON-Papiere fand am 28.06.2019 an der Börse STO statt. Damals wurde der erste Kurs der TRATON-Aktie bei 27,00 SEK festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at