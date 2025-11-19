MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deutsche Wohnen SE von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Deutsche Wohnen SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Deutsche Wohnen SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,33 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Deutsche Wohnen SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 410,940 Deutsche Wohnen SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers auf 21,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 794,12 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 12,06 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Wohnen SE belief sich zuletzt auf 8,53 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Wohnen SE-Aktie an der Börse XETRA war der 01.01.1900. Damals wurde der erste Kurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers bei 142,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at