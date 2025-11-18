Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Am Dienstag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 2,02 Prozent auf 28 499,11 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 343,726 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,20 Prozent auf 28 738,55 Punkte an der Kurstafel, nach 29 086,93 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28 499,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 28 738,55 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der MDAX auf 29 512,77 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 993,03 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 18.11.2024, einen Wert von 26 195,18 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 10,81 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Gerresheimer (+ 1,48 Prozent auf 24,70 EUR), IONOS (-0,57 Prozent auf 26,05 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,70 Prozent auf 21,35 EUR), Evonik (-0,82 Prozent auf 13,25 EUR) und freenet (-0,86 Prozent auf 27,64 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Fraport (-6,42 Prozent auf 71,45 EUR), RTL (-5,06 Prozent auf 31,90 EUR), TUI (-4,97 Prozent auf 7,27 EUR), thyssenkrupp (-4,08 Prozent auf 9,07 EUR) und DWS Group GmbH (-4,02 Prozent auf 50,20 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 543 886 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,011 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 17,40 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

