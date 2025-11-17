Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,84 Prozent auf 29 166,02 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 344,444 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,069 Prozent auf 29 432,61 Punkte an der Kurstafel, nach 29 412,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 073,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 445,69 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 17.10.2025, den Stand von 29 512,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 951,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, lag der MDAX bei 26 411,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,40 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Bilfinger SE (+ 2,83 Prozent auf 99,80 EUR), Jungheinrich (+ 2,78 Prozent auf 32,56 EUR), HelloFresh (+ 1,25 Prozent auf 5,82 EUR), TAG Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 14,14 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 0,70 Prozent auf 21,50 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen LANXESS (-4,82 Prozent auf 16,97 EUR), Bechtle (-3,14 Prozent auf 38,84 EUR), AIXTRON SE (-2,62 Prozent auf 17,31 EUR), PUMA SE (-2,52 Prozent auf 15,88 EUR) und Evonik (-2,46 Prozent auf 13,47 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 857 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,396 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,51 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at