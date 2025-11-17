Schwacher Handel: MDAX sackt letztendlich ab

Der MDAX verlor im XETRA-Handel letztendlich 1,16 Prozent auf 29 070,52 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 344,444 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,069 Prozent höher bei 29 432,61 Punkten in den Handel, nach 29 412,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 445,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 033,28 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 512,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 951,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, den Wert von 26 411,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 13,03 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 31 754,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Jungheinrich (+ 3,03 Prozent auf 32,64 EUR), Bilfinger SE (+ 2,47 Prozent auf 99,45 EUR), RTL (+ 1,20) Prozent auf 33,60 EUR), Ströer SE (+ 1,16 Prozent auf 34,95 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 0,70 Prozent auf 21,50 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil LANXESS (-7,24 Prozent auf 16,54 EUR), AIXTRON SE (-3,43 Prozent auf 17,17 EUR), Evonik (-3,26 Prozent auf 13,36 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,00 Prozent auf 41,40 EUR) und RENK (-2,90 Prozent auf 63,38 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 431 851 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,396 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. RTL lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,03 Prozent.

Redaktion finanzen.at