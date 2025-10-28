HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentables HOCHTIEF-Investment? 28.10.2025 10:03:43

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HOCHTIEF-Aktie gebracht.

HOCHTIEF-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 114,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,871 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 257,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224,39 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 124,39 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 19,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten