Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Der MDAX zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsende verlor der MDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent auf 30 152,37 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 349,515 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,280 Prozent stärker bei 30 376,71 Punkten in den Handel, nach 30 291,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 093,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 423,50 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 29 986,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 31 484,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 27 259,56 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,24 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Porsche vz (+ 2,97 Prozent auf 48,56 EUR), Bilfinger SE (+ 1,94 Prozent auf 99,60 EUR), thyssenkrupp (+ 1,48 Prozent auf 9,32 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,47 Prozent auf 34,42 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,26 Prozent auf 257,60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Nordex (-2,90 Prozent auf 22,10 EUR), FUCHS SE VZ (-2,35 Prozent auf 39,04 EUR), K+S (-2,32 Prozent auf 11,79 EUR), HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 95,80 EUR) und CTS Eventim (-1,81 Prozent auf 78,50 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 402 360 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,204 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 16,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at