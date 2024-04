MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,98 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,223 LEG Immobilien-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2024 auf 76,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,08 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 170,08 EUR entspricht einer Performance von +70,08 Prozent.

LEG Immobilien wurde am Markt mit 5,71 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Der erste festgestellte Kurs eines LEG Immobilien-Anteils lag damals bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at