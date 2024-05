MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LEG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades LEG Immobilien-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46,38 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,560 LEG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.05.2024 auf 84,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 812,80 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 81,28 Prozent vermehrt.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 6,18 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Papiere an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at