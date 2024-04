MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 24.04.2021 wurden LEG Immobilien-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 112,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 88,632 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 707,69 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 23.04.2024 auf 75,68 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,92 Prozent eingebüßt.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 5,54 Mrd. Euro beziffert. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag des LEG Immobilien-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der LEG Immobilien-Aktie belief sich damals auf 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at