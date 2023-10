MDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ProSiebenSat1 Media SE von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden ProSiebenSat1 Media SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 35,22 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie investiert hat, hat nun 283,930 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2023 1 413,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,98 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,86 Prozent verringert.

Am Markt war ProSiebenSat1 Media SE jüngst 1,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at