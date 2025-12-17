Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Sonstiges

Medienmitteilung: CO2-Sensor SCD43 mit Kompatibilität zu strengen Gebäudestandards weltweit erhältlich



17.12.2025 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung

16.12.2025, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz



Sensirion bringt CO2-Sensor SCD43 mit Kompatibilität zu strengen Gebäudestandards auf den Markt

Sensirion bringt CO2-Sensor SCD43 auf den Markt, der ab sofort über das globale Vertriebsnetz verfügbar ist. Der SCD43 wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und liefert präzise sowie zuverlässige Messungen. Damit unterstützt er einen energieeffizienten Betrieb, die Umweltüberwachung und den Nutzerkomfort.

Der SCD43 erreicht eine klassenbeste Genauigkeit von ±(30 ppm + 3 % MW) und erfüllt strenge Gebäudestandards, darunter ANSI/ASHRAE 62.1-2022 Draft Addendum d, California Title 24, RESET® Grade B und WELL v2. Er bietet einen erweiterten Messbereich bis 5.000 ppm, einen Single-Shot-Betrieb sowie eine integrierte SHT4x-Feuchte- und Temperaturmessung zur On-Chip-Kompensation. Basierend auf Sensirions bewährter SCD4x-Plattform nutzt der Sensor die fotoakustische NDIR-Technologie in einem kompakten, vollständig gekapselten Gehäuse mit den Abmessungen 10,1 × 10,1 × 6,5 mm³. Er ist SMD-lötfähig und für Tape-&-Reel-Verpackung geeignet.

Der Sensor ist robust, langlebig und einfach zu integrieren. Er verfügt über eine On-Chip-Selbstkalibrierung, Langzeit-Driftkompensation, mehrere Leistungsmodi sowie eine digitale I²C-Schnittstelle. Dank seiner geringen Baugröße und zuverlässigen Performance eignet er sich für eine Vielzahl von Designs und Einsatzumgebungen.

Der SCD43 ist besonders geeignet für gewerbliche und private HLK-Systeme (HVAC), wandmontierte Thermostate, Luftreiniger und Messgeräte zur Innenraumluftqualität. Er liefert präzise CO2-Messwerte zur Sicherstellung von Energieeffizienz , Komfort und gesunden Innenräumen.



Hauptmerkmale:

• Fotoakustische NDIR-Sensortechnologie

• Kleine Baugröße von 10,1 × 10,1 × 6,5 mm³

• Vollständig gekapseltes Sensorgehäuse

• SMD-lötfähig, Tape-&-Reel-Verpackung

• On-Chip-Kompensation und Selbstkalibrierung

• Versorgungsspannungsbereich von 2,4–5,5 V

• Mehrere Betriebs- und energiesparende Modi

• Digitale I²C-Schnittstelle

Über Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorsystemen, die Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort verbessern. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 1.200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen. Die Sensoren von Sensirion ermöglichen die präzise und zuverlässige Messung einer Vielzahl von Umweltparametern und Durchflussraten. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Anforderungen von Kunden und Partnern aus den Bereichen Automobil, Industrie, Medizintechnik, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für eine kosteneffiziente Massenproduktion. Weitere Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie unter www.sensirion.com.