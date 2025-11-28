Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Sensirion-Anlage
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sensirion von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Sensirion-Papier statt. Zum Handelsende standen Sensirion-Anteile an diesem Tag bei 105,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sensirion-Papier investiert hätte, befänden sich nun 94,697 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 407,20 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Anteils am 27.11.2025 auf 57,10 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 45,93 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 880,67 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Sensirion-Anteils fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie lag beim Börsengang bei 45,15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
