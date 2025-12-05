Idorsia Aktie

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

SPI im Fokus 05.12.2025 09:29:02

SIX-Handel SPI gibt zum Start nach

SIX-Handel SPI gibt zum Start nach

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 17 716,61 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,257 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,094 Prozent auf 17 723,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 740,41 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 17 716,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 737,51 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,621 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Stand von 17 084,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der SPI einen Wert von 17 113,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15 701,66 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 14,16 Prozent zu Buche. Bei 17 786,82 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 1,40 Prozent auf 3,63 CHF), Sensirion (+ 1,33 Prozent auf 61,00 CHF), Alcon (+ 1,26 Prozent auf 64,24 CHF), Thurgauer Kantonalbank (+ 1,26 Prozent auf 161,00 CHF) und CPH Group (+ 1,14 Prozent auf 71,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen GAM (-9,09 Prozent auf 0,15 CHF), ASMALLWORLD (-7,58 Prozent auf 0,61 CHF), Swiss Re (-7,18 Prozent auf 128,55 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,58 Prozent auf 45,80 CHF) und Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 125 893 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 275,619 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

2025 verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,04 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com





