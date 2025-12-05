Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|SPI im Fokus
|
05.12.2025 09:29:02
SIX-Handel SPI gibt zum Start nach
Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 17 716,61 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,257 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,094 Prozent auf 17 723,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17 740,41 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 17 716,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 737,51 Punkten lag.
So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,621 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Stand von 17 084,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der SPI einen Wert von 17 113,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15 701,66 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 14,16 Prozent zu Buche. Bei 17 786,82 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Idorsia (+ 1,40 Prozent auf 3,63 CHF), Sensirion (+ 1,33 Prozent auf 61,00 CHF), Alcon (+ 1,26 Prozent auf 64,24 CHF), Thurgauer Kantonalbank (+ 1,26 Prozent auf 161,00 CHF) und CPH Group (+ 1,14 Prozent auf 71,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen GAM (-9,09 Prozent auf 0,15 CHF), ASMALLWORLD (-7,58 Prozent auf 0,61 CHF), Swiss Re (-7,18 Prozent auf 128,55 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,58 Prozent auf 45,80 CHF) und Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 125 893 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 275,619 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel
2025 verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,04 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.