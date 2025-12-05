Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

Lohnendes Sensirion-Investment? 05.12.2025 10:03:38

SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sensirion-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sensirion-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sensirion-Aktie bei 55,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sensirion-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,799 Sensirion-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 60,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,27 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 8,27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 905,18 Mio. CHF. Am 22.03.2018 wagte die Sensirion-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Sensirion-Anteilsschein bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

