Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,42 Prozent fester bei 17 615,97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,231 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 17 563,49 Punkte an der Kurstafel, nach 17 542,28 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 627,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 533,84 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1,03 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 348,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 896,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 490,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,43 Prozent auf 30,36 CHF), Montana Aerospace (+ 7,11 Prozent auf 24,85 CHF), Sensirion (+ 5,40 Prozent auf 56,60 CHF), Idorsia (+ 4,96 Prozent auf 3,07 CHF) und Curatis (+ 4,92 Prozent auf 12,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Adecco SA (-11,42 Prozent auf 21,88 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,36 Prozent auf 1,50 CHF), SHL Telemedicine (-6,14 Prozent auf 1,30 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,13 Prozent auf 7,65 CHF) und GAM (-5,33 Prozent auf 0,16 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 599 354 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,145 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,53 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at