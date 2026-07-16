Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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16.07.2026 13:00:26
Meta Adds Support and Parental Notification for AI Chats About Self-Harm
Amid a period of intense scrutiny over safety, Meta is beefing up its options for parental supervision and notification of their child's online activities.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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