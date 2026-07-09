Meta Platforms Aktie
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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 825 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aussagen von Führungskräften beim Facebook-Mutterkonzern bestätigten seine Einschätzung, dass die Investitionen eher steigen als sinken werden, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Besonders hervorzuheben sei, dass das Cloud-Geschäft wiederholt als immer wichtigerer Bestandteil der Meta-Strategie dargestellt worden sei. Dies untermauere seine Ansicht, dass Sorgen um einen Nachfragerückgang im Bereich Cloud/Rechenzentren unbegründet seien./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
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Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 825,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 603,12
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Abst. Kursziel*:
36,79%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 603,12
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Abst. Kursziel aktuell:
36,79%
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Analyst Name::
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KGV*:
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