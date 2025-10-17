Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
|Riesen-Investition für KI
|
17.10.2025 11:30:40
Meta-Aktie fällt trotzdem: Milliarden-Finanzierungsvertrag für Rechenzentrumsstandort könnte bevorstehen
• Größte private Kapitalvereinbarung aller Zeiten
• Meta investiert zusätzlich in Rechenzentrum in El Paso
Rechenzentrum in Louisiana
Meta Platforms steht kurz davor, eine der größten privaten Finanzierungsvereinbarungen der Geschichte abzuschließen: Für den Ausbau seines Rechenzentrums in Richland Parish, Louisiana, soll ein Finanzierungsvolumen von fast 30 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden, berichtet Bloomberg News.
Das Unternehmen teile sich die Eigentumsrechte am Hyperion-Rechenzentrum mit dem alternativen Vermögensverwalter Blue Owl Capital, wobei Meta nur 20 Prozent behalten werde, so Bloomberg News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Finanzierung erfolge über eine Zweckgesellschaft, in die Morgan Stanley rund 27 Milliarden US-Dollar Fremdkapital und etwa 2,5 Milliarden US-Dollar Eigenkapital eingebracht habe. Meta fungiere als Entwickler, Betreiber und Mieter des Projekts, das bis 2029 fertiggestellt werden solle.
Die Anleihen im 144A-Format wurden laut Bloomberg News zuletzt am 16. Oktober preislich festgelegt, PIMCO fungiert dabei als Hauptkreditgeber. Weitere Investoren erhalten ebenfalls Anteile an der 2049 fälligen Anleihe.
Parallel investiert Meta 1,5 Milliarden US-Dollar in ein weiteres Rechenzentrum in El Paso, Texas. Damit baut der Konzern seine Infrastruktur für KI-Workloads weiter aus und errichtet die weltweit 29. Anlage dieser Art.
Meta Platforms-Aktie im Fokus
Die Meta Platforms-Aktie gab am Donnerstag an der US-Techbörse NASDAQ letztlich 0,76 Prozent auf 712,07 US-Dollar nach. Am Freitag notiert sie vorbörslich zeitweise 1,04 Prozent tiefer bei 704,65 US-Dollar. Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine jedoch um rund 22 Prozent auf 712,07 US-Dollar zulegen (Stand: Schlusskurs vom 16.10.2025).
Redaktion finanzen.at
