Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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05.05.2026 21:18:26
Meta plans advanced ‘agentic’ AI assistant for consumers
Social media platform invests in equivalent to OpenClaw that aims to seamlessly carry out everyday tasks for usersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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